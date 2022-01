Le port de Marseille-Fos et H2V Fos vont investir 750 millions d’euros dans six unités de production d'hydrogène vert

C’est le plus gros investissement industriel annoncé dans l’enceinte de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) depuis des décennies : H2V Fos et le Port de Marseille-Fos projettent l’implantation, pour 750 millions d’euros, d’une installation de production d’hydrogène vert. D’une puissance de 600 MW, elle sera développée sur un espace de 36 hectares et déployée en six tranches de 2026, pour la première mise en service d’une unité de 100 MW, à 2031.