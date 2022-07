Le porcelainier Revol produit à partir de ses propres résidus

À l’issue de deux ans de R & D, la PME drômoise Revol Porcelaine, spécialisée dans les arts de la table, commercialise depuis 2020 une gamme d’assiettes et de tasses fabriquées uniquement à partir de matériaux issus de ses propres résidus de production. « Nous produisons chaque année entre 3,5 et 4 millions de pièces avec une pâte que nous fabriquons nous-mêmes, explique Olivier Passot, à la tête depuis 2007 de l’entreprise familiale créée en 1768 par ses aïeux. Or, cette activité génère 350 tonnes de résidus que nous devons retraiter, puis évacuer, ce qui représente des coûts importants et influe négativement sur notre bilan carbone. »

Il y a deux ans, l’entreprise, qui a réalisé 18 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 avec un effectif de 270 salariés, dont 220 en production, s’est demandé s’il était possible de valoriser ces effluents de production afin de limiter sa consommation d’eau et de matières premières. « Quitte à faire quelques concessions sur l’esthétisme et à prendre quelques libertés avec l’état de l’art auquel nous sommes pourtant très attachés du fait de notre histoire, poursuit le dirigeant. Nous avons réussi à mettre au point un système breveté permettant de séparer les matières minérales solides qui, avec l’eau, entrent dans la composition de notre barbotine. »

Après avoir été méticuleusement filtrées, ces boues sont réutilisées pour constituer la pâte dédiée à la fabrication de la nouvelle gamme éco-conçue. Baptisée No.W, pour « no waste » (pas de déchets, en anglais), cette gamme va permettre à la PME de Saint-Uze, labellisée Entreprise du patrimoine vivant (EPV) et membre du cercle des Hénokiens, d’économiser 9 000 m3 d’eau par an et la circulation d’au moins une vingtaine de poids lourds. Elle vise, d’ici à trois ou quatre ans, le zéro déchet. Revol Porcelaine, qui table sur un travail avec des designers pour ses nouvelles collections, exporte sa production à 70 %.

Les chiffres 18 millions Chiffre d’affaires 2021 (en euros)

Chiffre d’affaires 2021 (en euros) 270 salariés

salariés 9 000 m3 d’eau économisés par an avec No.W

