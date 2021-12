Le pôle Systematic, nouveau pilote de la filière drones en Île-de-France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Parrot Essai du drone professionnel Parrot Anafi sur la base 217 de Brétigny-sur-Orge (Essonne).

La filière drones d’Île-de-France se restructure pour accélérer son développement. Créé en 2016 avec le soutien du conseil régional, le cluster « Drones Paris Région » s’est rapproché, courant 2021, du pôle de compétitivité Systematic Paris Région, auquel il a finalement transféré ses activités fin mai. Pour les accueillir, Systematic s’est doté d’un nouveau « hub » technologique, le hub drones. Cette nouvelle structure a dévoilé sa feuille de route début novembre et inaugure, le 1er décembre, son Centre d'excellence drones à Bretigny-sur-Orge (Essonne).

« Systematic va apporter son expérience d’animateur de filières d’excellence et fédérer les acteurs autour d’une dynamique collective, résume Morgan Bertin, directeur digital ATC&UTM Services chez Thalès et président du hub drones. Le pôle va aussi œuvrer à une ouverture transverse dans les domaines technologiques de Systematic, offrant l’opportunité aux membres du hub drones de tisser des liens avec l’ensemble de cet écosystème. La force de Systematic, c’est également de pouvoir apporter de la visibilité aux acteurs de la filière et surtout de leur offrir la possibilité de nouer des liens avec des financeurs ou d’accéder à des projets particuliers. »

Se connecter aux autres hubs de Systematic

