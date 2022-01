Le pôle IAR se rebaptise Bioeconomy For Change

© ARD/B4C Identité visuelle de B4C, ex pôle IAR.

Bioeconomy for Change (B4C), ce sera dorénavant la nouvelle appellation du pôle de compétitivité IAR (Industrie et agroressources). Dix-sept ans après sa création, ce réseau de référence de la bioéconomie en France avait besoin « de gagner en lisibilité et en leadership à l’international », souligne Christophe Rupp Dahlem, président du pôle. Son credo a toujours été de soutenir le développement de la bioéconomie au bénéficie du Climat, du Citoyen, de la Compétitivité et de la Connexion des acteurs, les quatre piliers fondateurs de cette nouvelle marque B4C.

Fort d’une équipe de 35 collaborateurs, le pôle en a profité pour redéfinir son offre de services. Elle va s’articuler autour de quatre grands besoins exprimés par ses quelque 500 adhérents : le développement de réseau (journées de rencontres, conférences, délégations internationales), l’éclairage des décisions (veille, conseil stratégique, études de marchés), la concrétisation des innovations (idéation, expertise, aide au financement), et la promotion de leurs actions (lobbying d’influence, décryptage, accompagnement administratif et législatif). L’offre de services sera « exhaustive, complémentaire et sur-mesure » pour des adhérents aux profils pluriels, issus du monde agricole, de grandes coopératives, de sociétés de transformations, de sociétés B2C, d’établissements de recherche, de start-up, de PME ou de grands groupes. Tous ont cependant ce point commun de travailler à la valorisation des agroressources pour répondre à la problématique du changement climatique, à travers une réduction de la dépendance aux ressources fossiles, de la transition alimentaire qui se caractérise aujourd’hui par un rééquilibrage entre protéines animales et végétales, et de la revitalisation des territoires.

Le changement proposé par B4C sera visible tout en s’inscrivant dans la continuité car, depuis 2005, le pôle connaît la recette du succès. Il a contribué à accompagner 350 projets d’innovation pour aboutir à des investissement pilotes ou des flagships (premières industrielles), contribuant à la mobilisation de 2,5 Mrds € d’investissements. L’un de ses grands accomplissements réside dans sa contribution au programme européen BBI JU, un partenariat public privé qui a mobilisé 3,7 Mrds € dans le financement de 141 projets. Treize ont, ou vont, déboucher sur la construction de nouvelles bioraffineries, contribuant à 13 000 emplois directs et indirects et à l’économie de 600 000 t/an d’émissions de CO2. Or quatre de ces bioraffineries sont localisées en France : AfterBiochem (Afyren), ReSolute (Circa,) Farmyng (Ynsect), et Scale (Microphyt). Le BBI JU a été récemment clôturé mais il a su trouver un successeur avec le CBE JU, aux missions voisines, doté d’une enveloppe de 2 Mrds €.

Soutenue de longue date par l’Europe, la bioéconomie va être épaulée par le gouvernement français qui l’inscrit désormais parmi ses priorités dans le cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA4) et du plan de relance France 2030. En ce mois de janvier 2022, pas moins de trois stratégies d’accélération relevant de la bioéconomie ont été annoncées. Produits biosourcés et jetfuels, équipements agricoles et alimentation durable favorable à la santé, vont être financés à hauteur d’1,3 Mrd €, jusqu’en 2025, par le biais d’une succession d’appel à projets. Fort de son expertise et des actions déjà menées au service du développement de ces marchés, Bioeconomy For Change annonce qu’il se réjouit déjà de s’engager, aux côtés de l’État, dans la mise en œuvre de ces stratégies, sur les territoires.