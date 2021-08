Le plus grand paquebot du monde prend le large, Opel lance la Rocks-e, IBM dévoile un processeur révolutionnaire... Les cinq images de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bernard Biger/Chantiers de l'Atlantique Le Wonder of the seas pourra accueillir 7 000 touristes et 2 300 membres d’équipage.

Quatre jours de tests pour le Wonder of the seas



Le Wonder of the seas, qui détient le titre de plus grand paquebot du monde avec ses 362 mètres de long, a quitté Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour effectuer des essais en mer pendant quatre jours. Construit pour l’américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) et probablement basé à Shanghai, il pourrait accueillir ses premiers croisiéristes dès le printemps 2022.

Opel dévoile la Rocks-e

Un an et demi après la présentation de la Citroën Ami, Opel lance en Allemagne un quadricycle électrique quasiment identique, la Rocks-e. Celle-ci dispose d'une autonomie de 75 km, peut atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h, et ne pèse que 471 kg. Son prix devrait avoisiner les 6 000 euros, soit légèrement moins que sa concurrente directe, la Renault Twizy.

La Chine veut bâtir la plus grande éolienne du monde

La société chinoise Ming Yang Smart Energy vient de révéler un ambitieux projet d'éolienne maritime, qui pourrait voir le jour d'ici 2023. Aussi haute que la Tour Eiffel et équipée de pales longues comme des terrains de football, cette installation deviendrait ainsi la plus grande éolienne du monde. Sa capacité de 16MgW permettrait d'alimenter au total près de 20 000 foyers.

IBM s'attaque à la fraude bancaire

Un processeur doté de 22 milliards de transistors, spécialisé dans l'inférence en intelligence artificielle, a été présenté par IBM le 23 août. Cette puce baptisée Telum, qui pourrait être disponible au cours du deuxième semestre 2022, devrait aider le secteur bancaire à détecter les fraudes en temps réel, à lutter contre le blanchiment d'argent et à analyser les risques.

La pépite américaine Energy Vault lève 85 millions d’euros

Spécialisée dans les produits de stockage d'énergie de longue durée basés sur la gravité et l'énergie cinétique, la start-up américaine Energy Vault a annoncé le 25 août un nouveau tour de table à hauteur de 100 millions de dollars (85 millions d’euros), auquel participent notamment Softbank et Aramco. De quoi assurer son développement à l'international et améliorer son processus.