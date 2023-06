Le « plein de vide » face à un ultimatum

Le compte à rebours est enclenché à compter du 27 juin ! « Excédés » par l’absence de réaction des entreprises, Foodwatch, à l'origine d'une première alerte en septembre 2020, et Zero Waste France « musclent leur action » et unissent leurs forces pour « mettre en demeure » cinq grandes marques « en leur demandant de s’engager sous 30 jours à cesser ce qu’elles considèrent comme une aberration » écologique et économique. Quelle est cette aberration qui fait l'objet de cet ultimatum ? Des « emballages surdimensionnés », car « pleins de vide ». Les sachets de noisettes décortiquées de Daco Bello culminent ainsi avec 68% de vide, les carrés de chocolat noir aux noisettes entières de Côte d’Or (Mondelez International) et les « Girasoli » aux cèpes Rana (Giovanni Rana) affichent 60%, les barquettes d’allumettes fumées sans nitrites de Herta suivent avec 54%, tandis que les sachets de bonbons Batna de Krema (Carambar) ferment la marche avec 44%. L’alternative est simple :

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]