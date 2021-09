[Le plein de cyber] Responsables cyber au bord de la crise de nerfs

Les responsables cybersécurité français sont au bord de la crise de nerfs. C’est la conclusion à tirer d’une étude publiée le 15 septembre par le Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique (CESIN) et la société Advens. Basée sur une échelle reconnue d’appréciation du stress, la Perceived Stress Scale (PSS), elle montre que seuls 39% des répondants connaissent un stress jugé positif ou stimulant. Les autres se situent soit dans la zone dite orange (33%), où le stress est synonyme de sentiments occasionnels d’impuissance et de perturbations émotionnelles, soit en zone rouge (28%), avec des risques accrus pour la santé physique et mentale.