[Le plein de cyber] Que vient faire Alcatel Submarine Networks dans le programme cyber de Jean-Luc Mélenchon ?

A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'heure est venue pour les Français de faire un choix. Pour les accompagner dans cette tâche ô combien complexe, les organisateurs du Forum International de la Cybersécurité (FIC) ont envoyé aux 12 candidats un questionnaire visant à recenser leurs positions et leurs propositions concernant l'autonomie numérique et la cybersécurité. Rédigée à partir des réponses de neuf prétendants (Jean Lassalle, Philippe Poutou et Emmanuel Macron n'ont pas donné suite), la synthèse publiée le 31 mars montre que ces enjeux sont désormais au cœur des préoccupations.

Alors que le nombre de cyberattaques ne cesse de progresser d'année en année, quasiment tous les candidats prévoient d'intensifier les moyens dédiés à la lutte contre la cybercriminalité. Valérie Pécresse et Yannick Jadot souhaitent par exemple créer un parquet national cyber, quand Marine Le Pen veut mettre en place des « commandos numériques traquant sans trêve les pirates » et Anne Hidalgo « sensibiliser l'ensemble des concitoyens ». Tous s'accordent à mettre la souveraineté nationale, ou du moins européenne, au cœur de leur stratégie, mais là aussi les leviers diffèrent. Si les enjeux liés au cloud sont largement évoqués, un sujet plus surprenant est venu s'inviter dans la campagne, porté par Jean-Luc Mélenchon.

