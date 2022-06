[Le plein de cyber] Pourquoi les ETI sont les premières cibles des cybercriminels d’après l’Anssi

« Les cybercriminels font preuve d’une grande rationalité : ils vont là où ça rapporte et où les risques sont minimisés. » Guillaume Poupard, le directeur de l’Agence national de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), l'a rappelé à l’occasion du Forum international de la cybersécurité (FIC), qui se tient à Lille du 7 au 9 juin. Et qui correspond à ce portrait robot ? Les ETI, ces "entreprises de taille intermédiaire", qui comptent entre 250 et 4999 salariés. «Elles sont l’optimum pour les attaquants », juge le "Monsieur cybersécurité" de la France, qui s'apprête à quitter son poste.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]