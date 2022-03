[Le plein de cyber] Les pistes de la France pour convertir ses start-up de la cyber en champions mondiaux

La cyberattaque qui a contraint Toyota à suspendre sa production au Japon n'est que la dernière d'une très longue série. Face à des hackers de plus en plus organisés, entreprises et gouvernements n'ont d'autre choix que d'accélérer leur contre-attaque. L'écosystème de la cybersécurité se structure progressivement, dopé par les investissements massifs des grands groupes, comme par les solutions innovantes proposées par les start-up qui en ont fait leur coeur de métier. Devenues indispensables, nombre d'entre elles parviennent à profiter de la croissance du secteur. Près d'une trentaine a même accédé au rang de licorne en 2021, soit quatre fois plus qu'en 2020.

[...]