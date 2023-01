[Le plein de cyber] Les bâtiments intelligents, nouvelle porte d'entrée des cybercriminels

De plus en plus connectés, les systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) sont régulièrement attaqués par les hackers, prompts à profiter d'une porte d'entrée trop souvent oubliée. Pour améliorer leur niveau de protection, les entreprises ont tout intérêt à cartographier scrupuleusement l'ensemble de leur réseau, et à le segmenter.