[Le plein de cyber] Complètement stressés, les responsables cyber prêts à claquer la porte

Rançongiciels, hameçonnages, virus informatiques... En 2022, les cyberattaques ont continué à pleuvoir sur les entreprises, de la TPE au grand groupe du CAC40. De plus en plus organisés, les hackers donnent du fil à retordre aux responsables en cybersécurité, qui doivent sans cesse trouver des parades toujours plus perfectionnées. Une tension constante qui pousserait certains d'entre eux au bord du burn-out, selon une étude publiée le 22 février par Gartner. «Les professionnels de la cybersécurité sont confrontés à des niveaux de stress insoutenables», résume Deepti Gopal, directeur analyste au sein du cabinet américain.

