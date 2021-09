[Le plein de cyber] Après une cyber-attaque, une scène de crime comme une autre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Marion Garreau Situé à Cergy-Pontoise, le centre national d'expertise numérique de la gendarmerie nationale décortique les appareils informatiques endommagés dans le cadre d’enquêtes judiciaires portant notamment sur des cyber-attaques.

« Allô la gendarmerie ? Je viens d’être victime d’une cyber-attaque. Vous pouvez venir ? » Voilà une phrase que l’on imagine rarement prononcée par un chef d’entreprise dont les systèmes informatiques, voire opérationnels, sont à l’arrêt. Devant l’impératif de relancer au plus vite l’activité, il met son responsable de la sécurité des services d’information (RSSI) sur le pont, souvent épaulé par une société de remédiation. Au grand dam de la gendarmerie, qui revendique sa place dès les premières heures qui suivent une cyberattaque.

Intervient alors son Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), qui comprend 11 antennes en France et 7000 militaires. « Selon la caractéristique de l’attaque, nous pouvons dépêcher des enquêteurs sur place, expliquait un responsable du C3N lors d’une visite du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), organisée en amont du Forum international de la cybersécurité (FIC). La victime est souvent dans un état d’affolement et se sent désemparée. C’est notre rôle de lui expliquer ce qui se passe et de l’aider à prendre les bonnes décisions, pour savoir comment agir face aux hackeurs ou pour la remédiation de son système. »

Le GIGN pour négocier avec les hackeurs [...]