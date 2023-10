Le plastique à usage unique banni des parcs nationaux américains

Aux Etats-Unis, il n’y aura plus en 2032 de plastiques à usage unique, à commencer par les les bouteilles et les sacs, dans les territoires gérés par l’Etat fédéral. Espaces protégés qui attirent des dizaines de millions de visiteurs chaque année, les pacs nationaux sont directement concernés. Le plan porté par l’administration Biden est parvenu à son terme le 28 septembre 2023. En juin 2022, la ministre de l'Intérieur, Deb Haaland, avait ordonné stratégie visant « à réduire l'acquisition, la vente et la distribution de produits et d'emballages faits de plastiques à usage unique », avec pour but de les « supprimer progressivement » sur les terres gérées par le ministère « d’ici 2032 ».

[...]