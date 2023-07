Le Plan vélo pousse le made in France

Le gouvernement débloque 2 milliards d’euros entre 2023 et 2027 pour son plan Vélo et marche. L’une de ses priorités est le développement de la production de cycles en France. Il fixe l’objectif ambitieux de passer de 854 000 vélos assemblés en 2022 sur le sol français à 1,4 million en 2027 et jusqu’à 2 millions en 2030. Avant la fin de l’été, le gouvernement va lancer l'appel à projets Production de vélo (dont le financement n’est pas défini à ce stade) pour développer les capacités de production dans les régions. « On veut du vélo innovant, écoconçu, et bon marché », insiste Roland Lescure, le ministre délégué à l’Industrie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]