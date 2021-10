Le plan France 2030 fait la part belle à l’économie circulaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Capture d'écran YouTube / Elysée Le président de la République a insisté sur les besoins en matières recyclées.

Lorsque Emmanuel Macron a présenté son plan France 2030, le 12 octobre, il n’a pas oublié la filière du recyclage. La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) était déjà très satisfaite des 500 millions d’euros dédiés au secteur dans le plan de Relance, qui avait notamment permis de passer l’obstacle 2020 sans trop de dommages. Elle attend désormais les précisions sur ce nouveau plan. A priori, 1 milliard d’euros devraient être fléchés sur les matériaux, principalement sur le recyclage des plastiques et 500 millions d’euros pour les projets de recyclage de métaux critiques.

Le président de la République, dans son long discours, a fait de l’économie circulaire une priorité. "[…] dans le plan France 2030, il y a une série d'initiatives très concrètes sur l'approvisionnement en plastiques et métaux et l'économie circulaire pour sécuriser ces filières et permettre justement soit de moins dépendre, soit de réduire notre dépendance à l'importation sur ces métaux et matériaux […]."

"Une ambition forte sur le recyclage du plastique"

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]