Le plan du gouvernement pour faire bondir la production de puces en France

Le président de la République, Emmanuel Macron, se rend mardi 12 juillet sur le site industriel de STMicroelectronics à Crolles, près de Grenoble (Isère). Il est accompagné par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Ce déplacement sur ce site de près de 4 600 personnes intervient au lendemain de l’annonce par STMicroelectronics et du fondeur américain de puces GlobalFoundries du projet d'usine commune, à côté de l’usine actuelle de 300 mm de STMicroelectronics.

L’investissement s'élève à 5,7 milliards d’euros. C'est le plus important jamais consenti dans une usine de semi-conducteurs en France. Il devrait permettre de créer 1 000 emplois directs. De quoi conforter l’attractivité de l’écosystème grenoblois d’électronique, qui comprend aussi Soitec (substrats électroniques innovants), Lynred (capteurs et caméras infrarouges), Teledyne e2v (composants durcis pour la défense et le spatial), le CEA-Leti (laboratoire d’électronique du CEA) et de nombreuses pépites comme Aledia (MicroLED), Scintil Photonics (photonique sur silicium) et UnitySC (équipements d’inspection et de contrôle).

Doublement de la production de puces en France

