Comment Veolia compte produire 2 térawattheures pour assurer son autonomie énergétique en France

En pleine crise de l’énergie, et avec la pression du gouvernement pour que les entreprises réduisent leur consommation, Veolia a dévoilé jeudi 22 septembre un plan radical. Objectif du groupe: être autonome en énergie dans cinq ans pour les activités françaises de gestion de l’eau et des déchets. «Cette démarche viendra démontrer la faisabilité et la pertinence de la généralisation des solutions de transformation écologique face aux enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation en France», a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale du champion français des services à l’environnement, qui opère environ 7 000 sites sur le territoire français.

