Le plan de Thierry Breton pour permettre à l'Europe de livrer en urgence un million d’obus à l’Ukraine

Le grand bras robotique jaune est impressionnant de vitesse et de dextérité. Dans l’usine de munitions de Nexter à Bourges (Cher), sa pince saisit une ébauche de corps d’obus, la dépose avec précision sur un axe où elle sera usinée et enfin ceinturée d’une bague en cuivre. Sans plus attendre, tournoyant sur lui-même tout en faisant pivoter son bras articulé, le robot saisit une seconde ébauche dans un état plus avancé pour la déplacer au poste de traitement suivant. Sans jamais se tromper, ni se fatiguer, ni marquer de pause. Aux premières loges pour voir ce ballet hypnotisant et incessant, un visiteur très particulier: le commissaire européen Thierry Breton. Il écoute avec attention les explications du technicien de Nexter lui détaillant les opérations du ceinturage totalement automatisées des obus de 155 mm.

