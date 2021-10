Le plan de restructuration du conglomérat HNA approuvé par les créanciers

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © JASON LEE Les créanciers du conglomérat chinois HNA ont approuvé un plan de restructuration de la société placée en dépôt de bilan en février dernier, montre un document judiciaire posté samedi par le groupe sur l'application WeChat. /Photo d'archives/REUTERS/Jason Lee

Un tribunal de l'île de Hainan dans le sud de la Chine, où HNA a son siège, a déclaré que le vote s'était déroulé conformément aux dispositions de la législation sur les faillites.

HNA, groupe aux activités multiples formé autour de la compagnie aérienne Hainan Airlines, croule sous les dettes accumulées pendant des années de frénésie d'acquisitions en Chine et à l'étranger, qui l'ont conduit à investir plus de 40 milliards d'euros au total et en ont fait un temps l'un des principaux actionnaires de Deutsche Bank comme du géant hôtelier Hilton.

Le groupe bénéficiera d'un "investissement stratégique" de 38 milliards de yuans (5,11 milliards d'euros) après sa restructuration, une somme qui sera allouée à 11 des entités du conglomérat dont Hainan Airlines.

(Reportage Stella Qiu à Pékin, Engen Tham à Shanghai; version française Jean-Stéphane Brosse)