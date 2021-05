Le plan de restructuration de la dette de Norwegian Air validé

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ints Kalnins Le plan de restructuration de la dette de Norwegian Air Shuttle a été validé et la compagnie aérienne placée sous la protection de la loi contre les faillites prévoit de boucler son sauvetage financier comme prévu le 26 mai, a-t-elle déclaré mardi. /Photo d'archives/REUTERS/Ints Kalnins

Aucun créancier n'a contesté ce plan, qui a été supervisé par des tribunaux en Norvège et en Irlande, et il est désormais définitif et contraignant, a déclaré Norwegian Air Shuttle dans un communiqué.

Pour sortir du régime de protection contre la faillite fin mai, la compagnie aérienne doit lever 6 milliards de couronnes de capitaux frais. La Norvège, via le fonds de pension national de l'État, Folketrygdfondet, avait déclaré qu'elle participerait à la levée de fonds.

Financée en grande partie par la dette, Norwegian a connu une croissance rapide en desservant des liaisons à travers l'Europe et vers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient avant que la pandémie de COVID-19 ne plonge les compagnies aériennes dans la crise.

Le transporteur exploite actuellement neuf appareils, principalement sur des liaisons intérieures. Sa flotte sera ramenée à 51 appareils après la restructuration contre environ 160 avant la pandémie.

(Victoria Klesty, version française Hayat Gazzane)