Le plan de Renault pour faire rayonner le prestige d’Alpine à l’international

C’est depuis Enstone, au cœur de l'Oxfordshire (Royaume-Uni), qu’Alpine a dévoilé lundi 26 juin les détails de son plan de développement. Depuis son retour sur le devant de la scène avec l’A110 en 2017, l'entreprise dirigée par Laurent Rossi prend de l’envergure. Et compte bien devenir un élément central du dispositif du constructeur français. Alors que la marque Renault occupe le milieu de gamme et que Dacia propose des modèles «accessibles» au plus grand nombre, le groupe dirigé par Luca de Meo entrevoit pour Alpine la possibilité de s’implanter sur le segment du premium. «Nous pensons que le passage à la technologie des véhicules électriques nous offre une fenêtre d'opportunité», a déclaré le PDG devant un parterre d’analystes financiers et de journalistes réunis au sein de l’usine abritant les ateliers châssis de son équipe de Formule 1, arrivée en catégorie mère sous le nom d’Alpine en 2021.

Des ambitions financières clairement affichées

