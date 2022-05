La course à la taille critique de Latécoère ne faiblit pas. L’équipementier aéronautique, qui multiplie les acquisitions depuis environ deux ans, a annoncé jeudi 5 mai avoir jeté son dévolu sur une nouvelle cible : l’entreprise canadienne Avcorp, qui construit des structures d’aéronefs. Non communiqué, le montant de l’opération se situerait entre 50 et 70 millions d’euros. L'acquisition devrait être bouclée au troisième trimestre 2022. Malmené par la crise liée au Covid-19, le spécialiste des aérostructures et des systèmes d’interconnexions pourrait bien atteindre une taille inédite dans les prochaines années.

