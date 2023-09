Le plan de la France et de ses constructeurs automobiles pour endiguer la déferlante chinoise

Protéger les uns sans s'aliéner les autres. Bruno Le Maire et ses collègues du gouvernement sont sur la corde raide depuis le début de l’été. Face à la montée en puissance des marques chinoises en Europe et en France, Paris cherche la parade. Son objectif : protéger les constructeurs locaux que sont Renault et Stellantis face à une concurrence agile et bon marché. Tout cela dans le respect des règles commerciales et sans offusquer les constructeurs comme BYD ou SAIC... que Bercy courtise en vue de leur implantation prochaine sur le territoire européen. Mission impossible ? Très complexe, à n’en pas douter.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]