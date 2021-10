Le plan de la filière française de circuit imprimé pour doubler de taille d’ici à 2032

15 jours gratuits et sans engagement

La filière française de circuit imprimé se trouve dans une situation critique. Dans un livre blanc publié par l’Acsiel, le syndicat professionnel des composants et équipements de production électronique, elle tire la sonnette d’alarme et propose un plan de rebond en trois actes qui passe par une implication forte des donneurs d’ordre et des pouvoirs publics. L’ambition est de doubler la taille de cette industrie essentielle aux équipements électroniques dans tous les secteurs, de la défense à l’industrie, en passant par l’aéronautique, la santé, l’énergie ou les transports.