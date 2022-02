Le plan d’EDF pour survivre à 2022 et relever le défi du nouveau nucléaire et de l’électrification

On en oublierait presque que les résultats 2021 d’EDF sont bons. Alors que 2022 et 2023 s’annoncent de plus en plus compliquées en terme de production nucléaire pour l’électricien national, le groupe a présenté le 18 février un chiffre d’affaires de 84 milliards d’euros et un résultat net de 5,1 milliards d’euros. EDF a notamment profité des prix hauts de l’énergie au second semestre et d’une hausse de production dans les renouvelables à l’international.

EDF a même exécuté ses plans de cessions et de réduction de coûts lancés en 2020 pour compenser les effets de la pandémie, avec un an d’avance et en faisant même mieux que prévu. EDF a cédé pour 3 ,7 milliards d’actifs, dans le nucléaire aux États-Unis, le gaz au Royaume-Uni et l’exploration production pétrolière de sa filiale Edison, ainsi que des biens immobiliers, soir davantage que les 3 milliards visés.

