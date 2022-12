Le plan compétences de la filière nucléaire pour construire les futurs EPR de Penly et Sizewell C

La France a-t-elle les compétences pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires? La question n’a rien de triviale, alors qu’EDF a dû faire appel à une centaine de soudeurs américains pour régler un problème de fissures qui l’a obligé à arrêter et à réparer 16 des plus puissants réacteurs du parc français. Dans le même temps, la majeure partie des forces de ses sous-traitants sont déjà réquisitionnées pour assurer les travaux du grand carénage, qui doivent durer encore au moins jusqu’en 2028, pour prolonger la durée de vie des 32 réacteurs de 900 MW à 50 ans, sans parler des opérations de maintenance habituelle. Le tout dans un contexte où, comme on l'a vu avec l’EPR de Flamanville (Manche), la filière a perdu en compétences, en culture de sûreté et en excellence industrielle.

