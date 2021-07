[Le pitch du lundi] Découvrez la start-up Search mobility, une application de gestion de l'éco-mobilité

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Search Mobility DR

"Les déplacements des salariés sont la source de 30% du bilan carbone des entreprises", explique Nawel Nesri, COO de Search Mobility. Cette start-up propose une application pour aider les entreprises et les salariés à promouvoir l'éco-mobilité, soit "la manière de se déplacer de manière durable et responsable", selon la dirigeante.

L'histoire de Search mobility est celle d'un pivot. A l'origine, les deux associés voulaient créer un agrégateur de VTC. La crise du Covid les a conduits à revoir leurs plans, puisque les besoins et les modes de déplacement ont profondément changé.

La question du transport et du bilan carbone est aussi un argument pour la marque employeur, les salariés étant de plus en plus sensibles à ces questions.

Fiche d'identité :

