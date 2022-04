«Le piston affecte l'engagement des salariés», selon Helena González-Gómez

L'Usine Nouvelle. - Vous avez mené une étude dans plusieurs pays sur le « copinage » en entreprise. Qu’en retirez-vous ?

Helena González-Gómez. - Notre étude s’intéresse au regard des employés sur les pratiques RH qui s’appuient sur les relations plutôt que sur le mérite. Nous avons mesuré leur perception du favoritisme dans de nombreux processus (recrutement, évaluation, promotion, tolérance aux mauvais comportements...), c’est-à-dire quand les organisations privilégient les employés ayant des liens amicaux et familiaux avec le décideur. Environ 700 salariés de cinq pays – la Russie, la Chine, les États-Unis, l’Allemagne et l’Afrique du Sud – ont répondu à notre questionnaire en ligne. Ils travaillent dans des organisations de tous types, que ce soient des entreprises privées, publiques ou encore familiales, et près de la moitié sont des femmes. Une grande conclusion est que le piston a un impact négatif sur le collectif de travail.

