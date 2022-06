Le pilulier connecté de Thess Corporate développé en partenariat avec SGH Healthcaring

La startup Thess Corporate a finalisé une augmentation de capital de 2,5 millions d’euros pour l’industrialisation en France de son pilulier connecté. Ce dispositif médical, qui réduit considérablement le risque d’erreur lors de la délivrance des médicaments, a demandé 5 ans de R&D et trois prototypes pour aboutir à sa version industrielle. Ce dispositif, concentré d’innovations, dispose entre autres d’une antenne RFID, d’un processeur, d’une batterie, d’un module USB et d’un écran couleur.

« Les difficultés à surmonter étaient l’encombrement, la mobilité, la synchronisation avec le serveur car le produit doit fonctionner même s’il n’y a pas de réseau, la cybersécurité, ainsi que l’ergonomie adaptée aux personnes malades ou en perte d’autonomie », précise Yves Boge, responsable industriel chez Thess Corporate. Ce dispositif fonctionne grâce à une application spécifique. La start-up vise donc les professionnels de santé et les hôpitaux en priorité mais n’exclut pas une commercialisation grand public et dans les pharmacies de ville dans un second temps. Cinq-cent exemplaires du pilulier devraient être disponibles d’ici à mi-2023, et autour de 3 000 au deuxième semestre de la même année.

©Thess Corporate

Des matériaux adaptés à chaque fonction

Le dispositif médical, de la hauteur d’une bouteille de 50 cl et de la largeur d’un mug, est composé de trois parties : un distributeur, un container, conçu comme un consommable contenant le médicament et qui peut être commercialisé séparément, et, une application logicielle pharmaceutique.

Le distributeur dispose d’un tiroir en PP de grade pharmaceutique translucide. Les autres pièces du distributeur sont en PP, en ABS ou en une combinaison de PC et d’ABS. La pièce qui déverrouille le mécanisme est, elle, en POM, afin de disposer des propriétés de résistance recherchées.

Dans le container du pilulier, toutes les pièces en contact avec le médicament sont fabriquées soit en PEHD soit en PBT de grades pharmaceutiques. Les pièces mécaniques du moteur qui déclenchent la délivrance du médicament et les pièces simples en contact sont en PP de grade pharmaceutique. Les pièces sans contact direct sont en PP simple. Quelques 100 000 containers devraient être produits d’ici à 2024.

Le guide lumière qui sert à diffuser la lumière LED pour signaler les moments de prises des médicaments est en PMMA afin d’obtenir une meilleure diffusion lumineuse.

Les premiers modèles actuellement disponibles sont réalisés en impression 3D par frittage poudre et usinage. Ils seront par la suite injectés en série.

Trois fournisseurs français

Toutes les matières ont été sélectionnées par SGH Healthcaring qui s’occupe de l’injection et d’une partie de l’assemblage sur son site de Saint-Marcellin (38). « Nous nous appuyons sur leur expertise brevetée de délivrance de médicaments unitaire pour laquelle nous disposons de l’exclusivité. Un second brevet qui porte sur la vérification de la délivrance unitaire et la sécurisation de la distanciation a également été déposé », précise M. Boge.

L’intégration, la production en série et l’assemblage des pièces plastique et des éléments électroniques s’effectue à Saint-Malo (35) chez Asica.

Un troisième prestataire travaille sur la partie logicielle : le bureau d’études Magéa situé à proximité des locaux de SGH Healthcaring.



©Thess Corporate