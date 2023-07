Le phosphate devient doublement critique

Mal connu, le phosphate est pourtant critique à double titre. Certes, ce minerai indispensable aux rendements de l’agriculture moderne ne connaîtra pas de pénurie demain. Mais il n’est pas renouvelable et tout manque affecterait la sécurité alimentaire et la géopolitique mondiales. Les réserves, estimées à plus de deux cent cinquante ans, sont concentrées à 70 % au Maroc. Les pays les plus consommateurs (Chine, États-Unis, Inde) n’ont que quelques décennies devant eux et l’Europe ne dispose que d’une mine, en Finlande. De quoi pousser les scientifiques à sonner l’alarme pour promouvoir une meilleure utilisation de ces engrais mal épandus, trop peu recyclés et très polluants pour les sols et l’eau...

