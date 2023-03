Le pétrolier saoudien Aramco va investir dans le projet Horse, la division thermique et hybride de Renault

La compagnie pétrolière et gazière saoudienne Aramco a l'intention d'investir dans Horse, la nouvelle entité de Renault dédiée au thermique et détenue à 50% par le chinois Geely, a-t-on appris dans un communiqué de presse du constructeur publié jeudi 2 mars. Elle devrait contribuer à la recherche et au développement sur les carburants de synthèse.