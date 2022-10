Le PET serait le matériau le plus pertinent pour les bouteilles d’eau minérale

L’eau embouteillée est régulièrement la cible d’attaques de la part d’associations en raison de son empreinte carbone ou de sa qualité sanitaire. La Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), le syndicat professionnel des producteurs français, leur répond sur le terrain environnemental avec une analyse de cycle de vie (ACV), à laquelle a été associée la fondation Tara océan. Et, face à la bouteille en verre, à la brique en carton, à la canette en aluminium, à la caisse-outre et à la bonbonne, c’est la bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) intégrant 20% de matière recyclée, « majoritaire sur le marché », qui en ressort comme « la plus pertinente ».

