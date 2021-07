Le Pérou élimine le Paraguay aux tirs au but

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Amanda Perobelli Le Pérou va tenter de prendre sa revanche de l'an passé face au Brésil en demi-finale./Photo prise le 2 juillet 2021/REUTERS/Amanda Perobelli

À l'issue d'un match rocambolesque, le Pérou a obtenu son billet pour les demi-finales de Copa America en s'imposant face au Paraguay (3-3, 4-3 aux t.a.b.). Après qu'il ait ouvert le score pour les siens (11'), le capitaine de l'Albirroja Gustavo Gomez a trompé son propre gardien (21') avant de se faire exclure pour un deuxième carton jaune (45+3'), peu de temps après le but de Lapadula pour les Péruviens (40'). Au retour des vestiaires, les Paraguayens ont pu égaliser (54'), avant de craquer à dix minutes de la fin de match sur une réalisation de Yotun (80'). Avalos (90') a arraché une séance de tirs au but pour ses coéquipiers dans les derniers instants. Le Pérou s'est montré plus solide dans la tête, et le Stéphanois Miguel Trauco a envoyé sa sélection dans le dernier carré où elle affrontera le Brésil.