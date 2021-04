Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, visé par une plainte liée au centre de recherche à Polytechnique

L'implantation du centre de recherche et d’innovation Total au sein du campus de Polytechnique connaît un nouveau rebondissement. Le 22 avril 2021, Greenpeace France, Anticor et la Sphinx, un groupe d'élèves actuels et ex de l’École polytechnique particulièrement sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux, ont déposé plainte contre Patrick Pouyanné, PDG de Total, et contre X, pour des faits susceptibles de constituer le délit de prise illégale d’intérêts.