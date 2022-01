Le Paxlovid, un traitement prometteur contre le Covid-19... Et une mine d’or pour Pfizer

Après le succès phénoménal du vaccin anti-Covid développé avec l’allemand BioNTech, Pfizer est en lice pour signer un second triomphe avec son traitement contre le Covid-19. Autorisé depuis fin 2021 en utilisation d’urgence aux Etats-Unis, le Paxlovid a obtenu un feu vert en France le 21 janvier par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la Haute autorité de Santé (HAS).