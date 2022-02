Le Paxlovid arrive en France, une troisième gigafactory dans le Nord, combi de surf anti-requins... Les cinq images de la semaine

Le traitement Paxlovid de Pfizer arrive en pharmacie

10 000 premiers traitements Paxlovid de Pfizer ont été réceptionnés en France le 1er février. Ils sont disponibles en pharmacie depuis le 4 février.

Verkor choisit Dunkerque pour sa gigafactory

La start-up grenobloise Verkor a finalement choisi la ville de Dunkerque (Nord) pour implanter sa gigafactory de batteries pour voitures électriques. Les Hauts-de-France vont voir naître une "vallée européenne de la batterie" avec deux autres projets similaires, portés par Stellantis et Renault.

Une combinaison de surf renforcée face aux attaques de requins

La start-up australienne Shark Stop développe une combinaison capable de protéger les surfeurs et les plongeurs des attaques de requins. Celle-ci a été conçue en polyéthylène de masse molaire très élevée, un matériau qui résiste encore mieux à l'abrasion que le Kevlar.

La Darpa planche sur une horloge atomique miniaturisée

L’agence américaine Darpa veut développer des horloges atomiques précises à la nanoseconde près et capables de tenir dans une simple tente militaire.

Voici une étiquette en papier... vegan

Pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs soucieux du bien-être animal, le fabricant de substrats adhésifs Avery-Denison propose une série de produits qui ne contiennent aucun composant d'origine animale. Il s’adresse aux producteurs et enseignes qui visent une clientèle sensible à ces sujets dans les secteurs de la beauté, des vins et spiritueux et de l’alimentation.