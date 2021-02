Le parvis de La Défense va être davantage végétalisé

Actuellement clairsemée sous l’effet du développement du télétravail et de la fermeture du centre commercial, la place de La Défense, encadrée par la Grande Arche, les Quatre-Temps, le Cnit et des immeubles, va entamer en mars une phase de travaux de vingt-quatre mois afin de rendre plus agréables ses 19 835 mètres carrés aux usagers du quartier d’affaires des Hauts-de-Seine (3,6 millions de m² de bureaux, 245 000 m² de commerces).“En écho à la pelouse déjà existante, deux jardins et un espace végétalisé autour de la verrière seront réalisés, complété par un système de brumisation qui rafraîchira l’air lors des fortes chaleurs”, indique l’Etablissement public Paris-La Défense, maître d’ouvrage.