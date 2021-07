Le Paris-Saint-Germain neutralisé par Chambly

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Positif à la Covid, Achraf Hakimi ne figurait pas sur la feuille de match face à Chambly./Photo prise le 27 février 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

Au Camp des Loges, le Paris-Saint-Germain s'est fait rejoindre dans les derniers instants par Chambly (2-2) en match amical. Les hommes de Mauricio Pochettino ont rapidement pris l'avantage en première mi-temps sur un penalty transformé par Icardi (19'). Après une grosse salve de remplacements à la pause, les Camblysiens sont parvenus à réduire l'écart grâce à Heinry (57'). Les Parisiens n'ont pas traîné pour rebasculer en tête par l'intermédiaire de Xavi Simons (64') et se dirigeaient tranquillement vers la victoire. Doucouré n'avait pas dit son dernier mot et a égalisé pour les siens en fin de partie (89'). Le PSG compte encore deux matchs de préparation la semaine prochaine face à Augsburg et au Genoa.