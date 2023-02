Le Paris Saclay Cancer Cluster entre dans sa phase opérationnelle

Créé en 2022, le Paris Saclay Cancer cluster (PSCC) entre dans sa phase opérationnelle et a présenté son plan d’actions, vendredi 3 février, à Villejuif (Val-de-Marne). Porté par Gustave Roussy (premier centre européen de lutte contre le cancer), l’Inserm, l’Institut Polytechnique de Paris, l’Université Paris-Saclay et Sanofi, le projet est le premier lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) biocluster. Lancé dans le cadre du plan "France 2030" cet AMI a pour objectif de créer des pôles d’excellence regroupant la recherche, le soin, les entreprises et l’innovation avec pour ambition d’accélérer le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]