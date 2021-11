Le pari doublement risqué de Boeing, prêt à lancer sa propre constellation de satellites

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Spaceflight industries Le marché des constellations de satellites suscite de nombreuses convoitises. Pas sûr qu'il y ait de la place en orbite pour tous les projets en lice.

Boeing prend à son tour un ticket pour lancer une constellation de satellites. Le géant de Seattle vient de recevoir le feu vert de la FCC (Federal Communications Commission), l’agence fédérale américaine en charge des télécommunications, pour déployer près de 150 satellites, principalement sur l’orbite basse terrestre.

Objectif : offrir des services de connexions Internet haut débit, en priorité aux américains des zones rurales victimes de la fracture numérique, mais également dans les régions où il est impossible d’accéder à des réseaux de télécommunications fixes. Le groupe a estimé qu’il lui faudrait six ans pour déployer une première partie de son infrastructure spatiale et ouvrir ses premiers services, et autant d'années supplémentaires pour disposer d’une constellation complète.

Arrivée tardive dans un marché encombré

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]