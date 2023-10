Le pare-soleil géant de Michelin, deux Français prix Nobel de physique, l'usine d'avions hybrides de Voltaero... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Une ombrière gonflable signée Michelin pour rafraîchir les villes

Imaginez un parasol gonflable géant de 20 mètres de diamètre, à cinq mètres du sol. Un colosse blanc de quatre tonnes offrant 260 m² d’ombre en pleine canicule… Michelin vient de tester le premier modèle du genre dans le centre-ville de Toulouse. Montée en moins d’une heure, la structure propose une zone d’ombre équivalente en surface à une piscine municipale. Dotée de brumisateurs, l’ombrière se veut une solution pour les zones non végétalisées.

Les français Anne L'Huillier et Pierre Agostini prix Nobel de physique

Le 3 octobre, le prix Nobel de physique a été remis conjointement à Anne L’Huillier, Pierre Agostini et l’autrichien Ferenc Krausz «pour leurs expériences, qui ont donné à l’humanité de nouveaux outils pour explorer le monde des électrons à l’intérieur des atomes et des molécules». Leurs travaux ont permis de créer des flashs de lumière de l’ordre d’un milliardième de seconde qui permettent de situer à la même échelle de temps que les mouvements des électrons dans la matière. Il n’y a pas encore d’applications industrielles à ce phénomène mais elles pourraient émerger dans les années à venir, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

VoltAero lance la construction de son usine d’avions hybrides électriques

L’avionneur français VoltAero vient de débuter la construction de son usine d’avions hybrides électriques, en Charente-Maritime. Le projet de 4,4 millions d’euros pourrait générer 150 emplois et permettre de livrer les premiers appareils en 2025. VoltAero a enregistré 218 commandes depuis sa création en 2017. La fabrication se concentrera d’abord sur le Cassio 330, dont le prototype était visible lors du dernier salon aéronautique du Bourget. Cet engin de 4 à 5 places sera doté d’une puissance hybride-électrique combinée de 330 kilowatts pour une autonomie

Eviden, filiale d’Atos, va construire Jupiter, le premier supercalculateur exflopique d’Europe

EuroHPC, entreprise européenne commune de calcul intensif, a choisi Eviden (du groupe français Atos) pour la construction de Jupiter, le premier supercalculateur exaflopique d’Europe. Représentant un investissement de 273 millions d’euros et bâti à Juliers (Allemagne) il sera le premier à être motorisé par le processeur européen Rhea de la start-up SiPearl. Il constituera un pas important vers l’indépendance technologique de l’Union européenne dans le calcul intensif même s’il comprendra un module d’accélération de calcul basé sur les processeurs de l’américain Nvidia. Jusqu’ici, l’Europe dépendait totalement des processeurs américains.

Spécialiste des moteurs thermiques, Critt M2A inaugure un centre de tests destiné aux batteries

Centre de R&D basé à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), le Critt M2A confirme son repositionnement stratégique amorcé dès 2015. Le spécialiste en moteurs thermiques et en passe de devenir le spécialiste des essais batteries. Grâce à un investissement de 9 millions d'euros, composé de levées de fonds, de prêts et d'aides publiques, il inaugure son Giga Test Centre (GTC), un centre d'essais et de validation des batteries produites par les gigafactories alentours d’une superficie de 10 000m². La gigafactory d’ACC à Douvrin et Billy-Berclau (Pas-de-Calais) fera appel à ses services dès novembre.

Nouvelle levée de fonds d’Umiami pour accélérer dans la viande végétale

Umiami, producteur de filets de simili-poulet à partir de végétaux, annonce une nouvelle levée de fonds de plus de 32,5 millions d’euros. Elle lui servira notamment à assurer le démarrage de la production sur son site de Duppigheim (Alsace) d’ici début 2024. L’entreprise cherche aussi des débouchés pour ses produits et annonce ouvrir un bureau aux Etats-Unis. Umiami révèle avoir développé une technique qui permet de reproduire du goût et de la texture de filets de plus de 1,5 cm d'épaisseur, tout en conservant les mêmes qualités nutritionnelles.

Industeel, filiale d’ArcelorMittal, investit dans un process moins énergivore au Creusot

Industeel, la filiale d’ArcelorMittal spécialisée dans les aciers spéciaux, va engager le plus grand investissement jamais réalisé sur le site du Creusot (Saône-et-Loire) avec 52 millions d’euros. Cette enveloppe se destine à l’installation d’un nouveau procédé de coulée continue verticale, moins énergivore. Un bâtiment va être construit pour un nouveau procédé de coulée, plus efficace qui remplacera en partie la coulée en lingots. Le reste de l’enveloppe portera sur la machine, les installations nécessaires de maintenance, de haute tension ou encore de flux. Le site Industeel prévoit de réduire de 6 000 tonnes sa production de CO2 annuelle, soit 10% des émissions du site du Creusot.