Le palmarès des Trophées des ingénieurs de l'année 2022

Ingénieurs tech for good 2022 : Mattéo Pepin, Sébastien Bois, Maxime Bouet et Quentin Mur facilitent la lecture pour les malvoyants

Les trophées des ingénieurs du futur de L'Usine Nouvelle soulignent l'envie et la créativité d'une génération qui lance des projets innovants, parfois même avant d'avoir terminé ses études. Quatre lauréats ont été récompensés le 7 décembre à Paris. Et comme les jeunes ont aussi à apprendre de leurs aînés, la rédaction de L'Usine Nouvelle met en avant des parcours exemplaires d'ingénieurs aguerris : Jean-Marie Bertémier (Safran), Bruno Racault (All Circuits) et Maud Vinet (SiQuance).