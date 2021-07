Le Pacte national sur les emballages plastiques livre ses premiers résultats... et ils sont modestes

15 jours gratuits et sans engagement

2,5% de plastique en moins dans les emballages les plus problématiques, et une hausse de 2 points du taux de recyclage des emballages plastiques. C'est le maigre résultat auquel sont arrivés la douzaine d'industriels et de distributeurs qui avaient signé, en février 2019, le Pacte national sur les emballages plastiques avec le ministère de la Transition écologique. Danone, Nestlé, Coca-Coca, L’Oréal…et aussi Carrefour, Auchan, Système U - pour ne citer qu’eux -, s’étaient notamment engagés à réduire leur consommation de polymères.