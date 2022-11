Le Nutri-Score, entre réforme et rejet

Il faut sans doute y voir une conséquence directe du calendrier : l’Union européenne doit choisir un système d’information nutritionnelle (SIN) obligatoire - « coloriel, synthétique et graduel » - dit Front of Pack (FoP) - en face avant de l'emballage - avant la fin de l’année 2022. Dans cette dernière ligne droite, le Nutri-Score, en pleine réforme, fait l’objet de très nombreux articles et prises de position. Son adoption relevant d’une démarche volontaire, le SIN français est construit sur une échelle de couleurs du vert au rouge et d’une notation de A à E.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]