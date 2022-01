Le Nutri Perso, un nouveau score nutritionnel qui vient bousculer le Nutri-Score

Il y a avait déjà le Nutri-Score, la note Yuka et la classification Scan-up... Il y aura désormais aussi le Nutri Perso. Développé avec des ingénieurs de l’INC (Institut national de la consommation), des experts du Crédoc et l'application myLabel, ce nouveau score nutritionnel lancé mardi 18 janvier vise à proposer une note personnalisée aux consommateurs en fonction de leur profil client. « Notre objectif n'est pas du tout d'être en concurrence avec le Nutri-Score, mais de proposer un résultat plus précis, adapté au comportement des consommateurs », défend Christophe Hurbin, fondateur de myLabel.