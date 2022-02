Le nucléaire se relance à Belfort, au cœur de l’industrie des puces à Taïwan, le Cybertruck de Tesla prend l’eau… Les cinq images de la semaine

La stratégie énergétique française dévoilée à Belfort

Sans surprise, la stratégie énergétique d’Emmanuel Macron fait la part belle au nucléaire. En visite sur le site GE Steam Power de Belfort – qui passera sous contrôle d’EDF en 2023 –, le chef de l’Etat a fait état de ses ambitions dans l’atome. Au menu : six EPR2 (en trois paires), avec l'objectif de démarrer le premier en 2035, la prolongation des réacteurs existants au-delà de 50 ans et un milliard d’euros pour les SMR. Une ambition qui suppose de recruter massivement. Mais les énergies renouvelables ne sont pas oubliées.

Au coeur du champion mondial des puces, Taïwan

Pour redresser la barre dans la production de puces, l’Europe a présenté son Chips Act. A l’autre bout de la planète, Taïwan reste le leader mondial de la production de semi-conducteurs. Plongée au cœur du dispositif industriel de l’archipel.

Energy Observer veut vendre son cargo en 2027

Après avoir réalisé un catamaran sans émission en 2017, Energy Observer passe à une plus grande échelle en développant un cargo capable de transporter 5 000 tonnes de marchandises. Ce navire sera propulsé à l'hydrogène et au vent.

Quand le Cybertruck de Tesla prend l’eau

A défaut de le voir circuler sur les routes, une start-up de Seattle aux Etats-Unis a décidé de faire voguer le Cybertruck de Tesla sur les flots en le transformant en catamaran ! La version la plus performante de cette curiosité, baptisée Cybercat et affichée à 42 900 dollars, pourrait atteindre jusqu'à 65 km/h.

The Mastaba, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude

Imaginé en 1977 par le couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, le projet The Mastaba pourrait enfin bientôt voir le jour, dans le désert de Liwa (Emirats arabes unis). Cette œuvre posthume, composée de 410 000 barils de pétrole vides, est déjà présentée comme la plus grande sculpture contemporaine au monde.