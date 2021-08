Le nucléaire dépassé par le solaire et l’éolien en 2021, une fausse bonne nouvelle pour le climat

C’est la première fois. Au premier semestre 2021, les énergies éolienne et solaire ont généré plus d'un dixième de l'électricité mondiale (10,5 %) et ont dépassé la production nucléaire, selon le think tank allemand Ember. Elles ne fournissaient que 5 % de l'électricité mondiale en 2015. C’est une nouvelle confirmation que l’éolien et le solaire sont bien le moteur de croissance de l’électricité propre. Tant mieux, car l’hydraulique et les autres énergies renouvelables perdent du terrain. Comme la part du nucléaire. Les quelques nouvelles centrales construites par la Chine compensent péniblement les fermetures de centrales anciennes dans les pays de l’OCDE. Et cela ne devrait pas s’arranger. Car peu de centrales sont en construction dans le monde. Une mauvaise nouvelle pour le climat. Car les renouvelables n’arrivent pas a absorber l’augmentation de la demande d’électricité dans le monde.