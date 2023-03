Le nouveau DG de SocGen réduit l'équipe de direction et intègre davantage de femmes

L'équipe de direction comptera 13 membres contre 27 auparavant et sept d'entre eux seront des femmes, a indiqué Slawomir Krupa lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Il y a une valeur en soi à essayer d'être exemplaire en la matière", a déclaré Slawomir Krupa en réponse à une question sur l'égalité entre femmes et hommes, estimant que la diversité de l'équipe contribue à ses performances.

Âgé de 48 ans, le nouveau DG de la Société Générale dirige actuellement la banque de financement et d'investissement du groupe. À ce poste, il sera remplacé par Anne-Christine Champion et par Alexandre Fleury qui seront tous les deux co-directeur des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs.

Anne-Christine Champion co-dirigeait la banque d'investissement de Natixis et était membre de son comité de direction depuis 2020.

Le futur comité exécutif sera composé de 13 membres autour de Slawomir Krupa et de deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri.

Claire Dumas conservera son poste de directrice financière. Marie-Christine Ducholet rejoint l'équipe de direction en tant que responsable du réseau de banques de détail en France de la banque.

Les activités françaises de banque de détail de la SocGen sont actuellement placées sous la supervision du directeur général adjoint Sébastien Proto, en partance, qui est également responsable de la banque privée. Il ne sera pas remplacé à poste pour poste dans la nouvelle structure de direction.

La nouvelle équipe, qui entrera en fonction le 23 mai, présentera la nouvelle feuille de route stratégique du groupe au troisième trimestre.

(Rédigé par Tassilo Hummel et Mathieu Rosemain, version française Dina Kartit, Blandine Hénault et Victor Goury-Laffont, édité par Jean-Stéphane Brosse et Matthieu Protard)