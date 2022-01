Le nouveau DG de Danone renforce l'équipe de direction

© Gonzalo Fuentes Danone a annoncé jeudi la nomination de trois nouveaux dirigeants au sein de son comité exécutif sous l'égide du nouveau directeur général Antoine de Saint-Affrique qui a pris ses fonctions en septembre dernier. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Nouveau venu dans le groupe, Vikram Agarwal va prendre le poste de directeur général des opérations et sera en charge des fonctions "Cycles et Achats", "Industriel" et "Supply Chain" avec l’ambition de renforcer la performance opérationnelle de Danone, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Le poste de directrice générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire a été confié à Isabelle Esser qui rejoindra Danone à partir d'avril 2022.

Actuellement directeur général "End-to-end Design To Delivery" au sein du groupe, Henri Bruxelles a pour sa part été nommé directeur général Durabilité et Développement Stratégique.

"Le renforcement du comité exécutif de Danone, avec en particulier l’apport de deux personnalités à l’expertise reconnue, marque une étape importante du retour à ce qui fait de Danone une entreprise unique : la passion pour les marques et l’innovation, ainsi que l’excellence opérationnelle, combinées à un esprit pionnier en matière de durabilité", a commenté Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

Le nouveau directeur général de Danone a pour mission de dynamiser les ventes et la marge bénéficiaire du groupe, qui a connu une année 2021 mouvementée marquée par le départ de l'ancien PDG Emmanuel Faber sous la pression de plusieurs actionnaires.

Le nouveau dirigeant doit détailler la stratégie du groupe lors d'une journée investisseurs prévue le 8 mars.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)